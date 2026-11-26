Kejagung Didukung Sidang In Absentia Buronan Korupsi Kakap

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal melanjutkan proses hukum terhadap buronan kasus korupsi berskala besar melalui persidangan in absentia. Langkah tersebut penting untuk memastikan penegakan hukum tetap berjalan tanpa terhambat keberadaan tersangka yang melarikan diri, sekaligus dapat mengoptimalkan upaya pemulihan aset negara (asset recovery).

Menurut pengamat hukum Hery Firmansyah, penerapan persidangan tanpa kehadiran terdakwa atau in absentia merupakan langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kebuntuan dalam proses hukum. Dengan mekanisme tersebut, pelaku tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya meskipun sengaja menghindari persidangan.

"Terkait pengadilan in absentia terhadap para buronan kakap memang perlu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan dalam hal ini setiap pelaku tetap 'dipaksa' mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, dan sebelumnya tentu sudah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun yang bersangkutan melakukan pengabaian," katanya, dikutip Kamis (26/11/2026).

Hery menilai kebijakan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan upaya perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya. Menurut dia, keberadaan seseorang dalam status buron disertai tindakan melarikan diri untuk menghindari proses hukum dapat menjadi dasar untuk mendorong penerapan mekanisme perampasan aset berbasis non-conviction based.

Dia mengingatkan, aparat penegak hukum harus tetap konsisten menjalankan proses hukum dan tidak membiarkan berbagai strategi pelarian yang dilakukan buronan menghambat penegakan keadilan. Karena itu, Hery menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejagung, terutama dalam menelusuri dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak kejahatan untuk kepentingan negara dan para korban.