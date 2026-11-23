Kejagung Akan Siapkan Sidang In Absentia Riza Chalid, UU Perampasan Aset Bisa Diterapkan!

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menggelar sidang secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid yang terjerat kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi menegaskan, langkah hukum maksimal ini sedang dikaji secara serius tim JPU. Kejagug juga akan membuka opsi dengan menuntut terdakwa dengan hukuman mati.

"Pertimbangan tuntutan berat ini bukan tanpa alasan yang kuat. Skandal korupsi ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang fantastis, menembus angka ratusan triliun rupiah," ujar Kuntadi, dikutip Senin (23/11/2026).

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), menegaskan dukungannya secara terbuka dengan langkah Jampidsus Kuntadi sesuai arahan Jaksa Agung untuk menuntaskan kasus Riza Chalid.

"Kalau Pak Kuntadi berencana itu bagus. Kalau tidak tuntutan hukuman mati, kita capek-capek melakukan sidang in absentia. Dengan sidang in absentia, tingkat kejengkelan kita sangat tinggi," ujar Boyamin.

Boyamin menilai, berlarut-larutnya proses hukum akibat buronnya tersangka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Riza Chalid licin, berapa kali paspor ganti. Pernah masuk ke Indonesia. Jadi memang harus sidang in absentia dan tuntutan mati. Saya dukung penuh," tegas Boyamin.

Karena itu, kata dia, kesiapan Kejagung membawa perkara ini ke meja hijau secara in absentia sekaligus menjeratnya dengan pasal pemberatan maksimal disambut positif sebagai terobosan untuk memulihkan rasa keadilan masyarakat.