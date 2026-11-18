Wali Kota Bekasi Ungkap Alasan Tak Penuhi Panggilan Kejagung, Janji Hadir Pekan Depan

BEKASI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memberi keterangan mengenai ketidakhadirannya dalam pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi kasus dugaan korupsi kerja sama operasi (KSO) antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dan PT Pertamina EP periode 2009–2024.

Tri menjelaskan ketidakhadirannya dalam pemeriksaan tersebut disebabkan oleh agenda lain yang telah terjadwal sebelumnya dan tidak dapat ditinggalkan. Oleh sebab itu, ia berhalangan hadir dan meminta penyidik Kejagung untuk menjadwalkan ulang pemeriksaannya.

"Jadi gini, Kejagung kemarin itu kan datang surat pemanggilannya di hari Senin. Dan, di hari Selasa kemarin saya sudah janji, kurang lebih sepekan lalu ada kegiatan diskusi terkait dengan Habibie Center," ujar Tri di kawasan Wisata Air Kalimalang, Rabu (18/11/2026).

Tri mengakui pemanggilan oleh Kejagung tersebut berkaitan langsung dengan penyidikan dugaan korupsi KSO PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024. "Terkait PT Migas," sambungnya.

Politikus PDI Perjuangan itu memastikan akan memenuhi panggilan berikutnya yang telah dijadwalkan penyidik pada pekan depan. Ia juga berencana membawa sejumlah dokumen pendukung guna membantu proses pemeriksaan perkara tersebut.

"Ya kan harus ada data-data yang kita persiapkan. Pada intinya untuk pemanggilan ulang esok, saya akan hadir," paparnya.

Sebelumnya, Kejagung menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Tri usai yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan pertama pada Selasa (17/11/2026) kemarin. Pemeriksaan itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi KSO PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024.