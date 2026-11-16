Saksi Ungkap Aliran Rp60 Miliar ke Perusahaan Don Ritto Lewat Skema Berlapis

JAKARTA - Direktur PT Budi Agung Sentosa (BAS), Heri Janto, mengungkap aliran dana sekitar Rp60 miliar ke perusahaan milik Don Ritto, PT Kresna Pusaka Energi (KPE). Sebelum masuk ke rekening PT KPE, dana tersebut melewati sejumlah perusahaan melalui skema penyetoran modal dan pemberian pinjaman.

Hal itu disampaikan Heri saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Don Ritto, dan Nurman Herin, Senin (16/11/2026).

Dalam persidangan, jaksa mendalami rangkaian transaksi tersebut karena aliran dana itu diduga berkaitan dengan perkara yang turut menyeret Febrie. Heri menjelaskan, aliran dana bermula ketika PT BAS memberikan pinjaman sebesar Rp60.011.250.000 kepada PT Pasopati Persada Investama (PPI).

"PT BAS berikan pinjaman kepada PT Pasopati Persada Investama. Pasopati Persada Investama. Sejumlah 60 miliar, 11 juta 250 ribu," ujar Heri dalam kesaksiannya.

Selanjutnya, PT PPI menyalurkan sebagian dana tersebut melalui penyetoran modal sebesar Rp12,498 miliar kepada PT Buana Multi Servis (BMS), perusahaan yang berada di bawah naungan PT PPI.

"Dari PT Pasopati Persada Investama, menyetorkan modal ke PT Buana Multi Servis," ujar Heri.

"Buana Multi Servis? Ini siapa lagi?" tanya jaksa.

"Ini holding yang di bawah dari Pasopati, Pak. Masih di bawah Pasopati juga," jawab Heri.