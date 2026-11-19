Bareskrim Akan Gelar Ekspose Kasus Dugaan Makar Penyadapan Presiden di Kejagung Besok

JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berencana menggelar ekspose perkara dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (20/11/2026). Langkah ini disampaikan Bareskrim usai melakukan gelar perkara dugaan makar tersebut pada hari ini, Kamis (19/11/2026).

“Rencana Jumat (besok) kami laksanakan expose di Kejagung,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro.

Dalam perkara saat ini, Bareskrim Polri menghadirkan beberapa pihak dalam gelar perkara tersebut. Selain internal kepolisian, pihak eksternal juga dilibatkan untuk membahas sejumlah langkah yang sudah dan akan dilakukan.

“Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedur, yaitu penyidik Tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” ujar Susatyo.

Ia memastikan, Polri melaksanakan penyidikan dugaan makar sesuai dengan aturan baru yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” ucapnya.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.