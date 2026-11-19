Pemilik Kapal Tanker yang Bawa Ketamin 1,1 Ton Ditangkap di Malaysia

JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Kristian Siagian mengungkapkan, pemilik Kapal MT Global 168 yang menetap di Malaysia telah ditangkap dan dilakukan penahanan di negara tersebut.

Penangkapan dilakukan melalui kerja sama police to police antara Dittipid Narkoba Bareskrim Polri dengan Police Diraja Malaysia (PDRM)

"Sudah ditersangka dan ditahan di Malaysia," kata Kristian, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya telah menetapkan satu tersangka dalam kasus penyelundupan 1,16 ton ketamin yang dibawa dengan Kapal MT Global ,168. Tersangka merupakan warganegara Taiwan berinisial YCY (42).

"Kemudian dalam rangka memperkuat pembuktian perkara, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ahli. Adapun ahli yang dihadirkan meliputi ahli dari Badan Pengawas Obat Makanan (Balai POM), serta ahli pidana pemeriksaan ini bertujuan menegaskan unsur mens rea, niat jahat dalam perkara dugaan tindak pidana kesehatan yang dilakukan tersangka YCY," ujarnya.