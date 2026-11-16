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Bareskrim Bongkar Pencucian Uang Judol, Sita Aset Rp28 Miliar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |16:40 WIB
Bareskrim Bongkar Pencucian Uang Judol, Sita Aset Rp28 Miliar
Bareskrim Polri (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri, membongkar kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan pidana asal judi online (judol). Dalam perkara ini, polisi menyita uang senilai Rp28 miliar dan 322 rekening.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto mengungkapkan bahwa, perkara berawal dari patroli siber terhadap sebuah situs berinisial A. Dia mengatakan, laman tersebut masih beroperasi hingga saat ini.

"Kenapa website ini saya pakai inisial, dikarenakan sampai dengan saat ini kegiatan judi online ini masih berlangsung. Baik dengan identitas ini maksudnya website inisial A ini atau dengan identitas yang berbeda," kata Suhasto kepada wartawan dalam konferensi pers, Senin (16/11/2026).

Petugas kemudian melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengetahui pengoperasian situs tersebut secara komprehensif. Salah satu yang diselidiki yaitu sistem pembayaran yang beragam, mulai dari QRIS, virtual account, transfer bank, e-money, serta pulsa.

Selain itu, polisi menemukan situs tersebut menawarkan permainan yang bervariasi, seperti live casino, crash game, hingga poker.

"Kemudian, para pemain menempatkan nilai taruhan dan penawaran tertentu untuk dapat berpartisipasi di antaranya seperti permainan hot game, live casino, race, togel, olahraga, crash game, arcade, poker, atau e-sport promosi," ujarnya.

 

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