Bareskrim Gerebek Lapas Sukabumi, 8 Napi Positif Narkoba dan 5 Ponsel Disita

JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kementerian terkait, menggelar penggeledahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sukabumi, Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan delapan warga binaan positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urine.

Penggeledahan dilakukan di seluruh kamar hunian yang ditempati sekitar 540 warga binaan. Petugas juga menggelar tes urine secara acak terhadap 27 orang, termasuk warga binaan yang menjadi target operasi.

Hasil pemeriksaan menunjukkan delapan warga binaan positif mengandung zat amphetamine.

Selain itu, petugas menyita lima unit telepon seluler (ponsel), sejumlah korek api yang telah dimodifikasi, serta benda tajam berupa gunting. Meski menemukan sejumlah barang terlarang, petugas tidak mendapati barang bukti narkotika selama penggeledahan.

Kasubdit V Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Winardy, mengatakan lima ponsel yang disita akan diperiksa lebih lanjut untuk menelusuri dugaan komunikasi terkait transaksi narkoba dari dalam lapas.

"Barang bukti berupa handphone ini nanti kita lakukan pendalaman. Kita bawa ke Bareskrim, kemudian para warga binaan akan kita koordinasikan dengan pihak lapas. Setelah pendalaman dilakukan, tugas Polri selanjutnya mengembangkan informasi yang kita dapatkan dari handphone ini," ujar Winardy, Senin (16/11/2026).