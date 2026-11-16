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Pendiri Kartel Guadalajara Meninggal, Ini Jejak Kelam Sang Bos Narkoba Meksiko

Awaludin , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |08:15 WIB
Pendiri Kartel Guadalajara Meninggal, Ini Jejak Kelam Sang Bos Narkoba Meksiko
Miguel Angel Felix Gallardo (foto: dok WSJ)
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JAKARTA - Miguel Angel Felix Gallardo, pendiri Kartel Guadalajara yang dikenal sebagai salah satu gembong narkoba paling berpengaruh di Meksiko, meninggal dunia pada usia 80 tahun. Pria berjuluk The Boss of Bosses atau bos dari segala bos itu mengembuskan napas terakhir di rumah sakit setelah menghabiskan puluhan tahun hidupnya di balik jeruji besi.

Pihak keamanan setempat menyebut Felix Gallardo sebelumnya dipindahkan ke sebuah rumah sakit swasta di Guadalajara, wilayah barat Meksiko, dua hari sebelum meninggal. Namun, kondisinya terus memburuk akibat kegagalan multiorgan. Dia dinyatakan meninggal sekitar pukul 14.00 waktu setempat atau 20.00 GMT pada Minggu.

Felix Gallardo merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perdagangan narkoba modern Meksiko. Namanya mencuat sejak 1970-an ketika membangun jaringan perdagangan narkotika yang kemudian berkembang menjadi Kartel Guadalajara.

Lahir pada 1946 di Culiacan, negara bagian Sinaloa, Meksiko, Felix Gallardo awalnya bekerja sebagai polisi dan pengawal seorang gubernur setempat. Namun, perjalanan hidupnya berubah hingga dia menjadi salah satu penguasa jaringan narkoba paling berpengaruh di negara tersebut.

Bersama sejumlah tokoh kriminal lainnya, termasuk Rafael Caro Quintero, Felix Gallardo membangun kekuatan Kartel Guadalajara. Jaringan ini menjadi salah satu pelopor pengiriman kokain ke Amerika Serikat dalam skala besar sekaligus menjalin hubungan dengan sejumlah gembong narkoba Kolombia, termasuk Kartel Medellin pimpinan Pablo Escobar.

Pada era 1970-an hingga 1980-an, kerajaan narkoba yang dibangunnya berkembang pesat. Pengaruhnya diperkuat melalui praktik suap kepada sejumlah pejabat korup untuk memperoleh perlindungan. Jaringan tersebut juga memanfaatkan pesawat ringan untuk mengangkut narkoba lintas negara.

 

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Topik Artikel :
Meksiko Kartel Narkoba Narkoba
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