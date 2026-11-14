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6 Tahanan Jadi Target Penggeledahan Lapas Tarakan, Puluhan HP hingga Bong Sabu Disita

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |21:05 WIB
6 Tahanan Jadi Target Penggeledahan Lapas Tarakan, Puluhan HP hingga Bong Sabu Disita
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JAKARTA - Tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Direktorat Pengamanan dan Intelijen Ditjen Imigrasi, Badan Narkotika Nasional dan BNNP Kalimantan Utara menggelar operasi penindakan di Lapas Kelas IIA Tarakan, Kalimantan Utara.

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri, Brigjen Kristiantian Parluhutan Siagian, mengatakan operasi berlangsung pada Jumat (13/11/2026) pukul 00.00 WIB dini hari. Dalam operasi itu, ada enam warga binaan yang masuk menjadi target.

"Terdapat 6 (enam) orang warga binaan yang menjadi target BNN Pusat dan BNNP Kalimantan Utara," kata Kristian dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Enam orang tersebut yakni Darwin alias Erwin bin M. Idrus yang ditempatkan di Sel A-2, Johansyah bin Darwin Mapenaing di Sel A-2, M. Alexander bin Abdullah di Sel A-3, Muh. Tahir bin Alm. Jumain di Sel B-3, Mario Atibuta bin Melkyanus di Sel B-1, serta Regi Hamdani di Sel B-4.

Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 44 unit telepon genggam dan seperangkat alat hisap sabu. Dari enam warga binaan tersebut, empat orang diketahui kedapatan menyimpan telepon genggam.

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