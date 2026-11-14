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Komdigi Take Down 4 Juta Lebih Konten Judol dalam Periode Oktober 2024 hingga November 2026

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |14:50 WIB
Komdigi Take Down 4 Juta Lebih Konten Judol dalam Periode Oktober 2024 hingga November 2026
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini.
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JAKARTA – Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Mediodecci Lustarini, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindak lebih dari 4 juta konten judi online (judol) selama kurun waktu 20 Oktober 2024 hingga 10 November 2026.

"Kalau dari aspek statistik itu total untuk periode 20 Oktober 2024 sampai dengan 10 November 2026, perjudian itu kami sudah take down lebih dari 4 juta konten," ujar Mediodecci di kantor Komdigi, Jumat (13/11/2026).

Ia menegaskan Komdigi memprioritaskan pengawasan terhadap konten judol dan pornografi melalui patroli siber serta tim khusus. Sementara itu, penanganan konten negatif lainnya lebih banyak bergantung pada laporan atau aduan masyarakat.

"Jadi, dari aspek statistik, kami memang memfokuskan pada judi online dan pornografi. Jadi, kita memang punya patroli dan tim khusus untuk itu."

Dengan demikian, lanjut dia, konten di luar dua kategori tersebut umumnya baru ditindaklanjuti setelah adanya pengaduan. "Untuk yang lain itu dilakukan kebanyakan oleh tim aduan, dan itu memang kalau tidak ada aduan tidak akan diproses," jelasnya.

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