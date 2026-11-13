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Raih Penghargaan Anugerah Penggerak Nusantara 2026, Menkomdigi: 3T Jadi Pilar Transformasi Digital

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |10:03 WIB
Raih Penghargaan Anugerah Penggerak Nusantara 2026, Menkomdigi: 3T Jadi Pilar Transformasi Digital
Komdigi raih Penghargaan Anugerah Penggerak Nusantara 2026 (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meraih penghargaan kategori Anugerah Penggerak Transformasi Digital dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026 yang digelar iNews Media Group di Jakarta Concert Hall, Kamis (12/11/2026). Penghargaan tersebut diserahkan CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo dan diterima langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Dalam sambutannya, Meutya Hafid mengungkapkan penghargaan tersebut bukan hanya ditujukan kepada Komdigi, melainkan juga kepada seluruh ekosistem yang mendorong terciptanya transformasi digital.

“Karena transformasi digital ini amat sangat luas, dan sesuatu yang amat-amat sangat cepat. Jadi kerjanya harus berkejar-kejaran, tidak mungkin sendiri, harus dengan seluruh ekosistem,” ungkap Meutya.

Ia kemudian menegaskan transformasi digital terus dilakukan dengan berlandaskan tiga pilar, yakni 3T: Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga. Ketiga pilar tersebut sekaligus menjadi pengejawantahan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita.

Meutya menjelaskan pilar pertama, yakni Terhubung, diwujudkan melalui perluasan koneksi 4G yang tahun ini telah menjangkau 98,5 persen wilayah atau menghubungkan 276 juta masyarakat Indonesia.

“Terhubung yang terkait dengan membangun infrastruktur se-Indonesia. Alhamdulillah, di tahun kedua ini dari tugas kami sebagai Menkomdigi, kita sudah bersama ekosistem untuk koneksi 4G atau 4G itu sudah 98,5% atau 276 juta masyarakat Indonesia terhubung,” jelasnya.

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