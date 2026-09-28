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Angela Tanoesoedibjo Terkesan dengan Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Regional Papua

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |21:09 WIB
Angela Tanoesoedibjo Terkesan dengan Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Regional Papua
CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
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JAKARTA - CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo mengaku terkesan dengan kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 Batch II Regional Papua. Acara tersebut merupakan inisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan berkolaborasi dengan iNews Media Group.

Adapun malam apresiasi ini digelar di Royal Glasshouse, Park Hyatt Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (28/9/2026). Dalam acara tersebut, Angela menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri yang telah memberikan kepercayaan kepada iNews untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan ajang tersebut.

"Pada kesempatan hari ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri dan seluruh jajaran, karena memberikan kepercayaan untuk iNews berpartisipasi dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2024, batch kedua Regional Papua," kata Angela dalam sambutannya.

Ia mengaku telah berbincang-bincang dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa apresiasi kepada Pemda ini telah digelar sebanyak 12 kali. Dirinya pun sangat terkesan dengan acara tersebut dan berharap kolaborasi dengan iNews Media Group tidak berhenti pada malam ini.

"Tadi sempat dibisikin sama Pak Menteri, katanya ini sudah 12 kali ya, Pak? Dan sepertinya berkenan sekali malam hari ini dan sangat impressed dengan apa yang sudah dijalankan. Mudah-mudahan sering-sering ya, Pak, ini dilakukan bersama dengan iNews," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Angela menjelaskan bahwa saat ini iNews TV merupakan televisi berita nomor satu di Indonesia. Tak hanya televisi, iNews Media Group juga memiliki ekosistem media yang mencakup radio, OTT (over the top), digital, dan media sosial.

"Jadi kami tuh tidak hanya televisi, kami juga ada radio, OTT, digital, media sosial, dan seluruhnya, kami bisa dikatakan menjangkau masyarakat yang terluas sampai ke pelosok negeri," sambungnya.

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