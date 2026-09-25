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iNews Media Group Apresiasi Dukungan Gubernur Andra Soni ke Keluarga Yudis

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |19:08 WIB
iNews Media Group Apresiasi Dukungan Gubernur Andra Soni ke Keluarga Yudis
IMG Apresiasi Dukungan Gubernur Andra Soni ke Keluarga Yudis/Okezone
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JAKARTA-Head Of News Gathering iNews Media Group, Lukman Hanafi menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Gubernur Banten Andra Soni kepada keluarga jurnalis hilang kontak di Gunung Anak Krakatau, Yudistiro Pranoto.

"Iya, hari ini Pak Gubernur Banten, Pak Andra Soni, datang langsung memberikan dukungan dan bantuan kepada keluarga Yudistiro, fotografer kita di iNews Media Group," ujarnya pada wartawan, Jumat (25/9/2026).

Lukman mewakili perusahaan tempat Yudis bekerja, menyampaikan apresiasi atas perhatian Gubernur Andra Soni pada keluarga Yudis dengan datang langsung ke kediaman Yudis.

Pasalnya, kedatangan Andra sangat menguatkan keluarga Yudis dalam menghadapi cobaan yang tengah dihadapinya.

Terlebih, kata dia, Andra Soni sejak proses pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 kru kapal berlangsung, ikut terjun ke lapangan secara langsung pula.

Andra juga turut memberikan dukungan dan bantuan pada keluarga sejak saat proses pencarian tersebut dilakukan di Gunung Anak Krakatau.

 

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