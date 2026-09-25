Gubernur Banten Sambangi Kediaman Jurnalis iNews Hilang Kontak di Anak Krakatau

JAKARTA - Gubernur Banten Andra Soni mendatangi kediaman jurnalis iNews, Yudistiro Pranoto, di Perumahan Nuansa Asri Blok H/4, Cinangka, Sawangan, Depok, Jawa Barat, pada Rabu (23/9/2026) untuk memberikan doa dan dukungannya kepada keluarga.

Berdasarkan pantauan, Andra Soni tiba di kediaman Yudis sekitar pukul 13.30 WIB bersama rombongan, di antaranya Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Banten Arif Agus Rakhman, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Lukman, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten Lutfi Mujahidin, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Jamaludin.

Saat tiba di kediaman, rombongan Andra disambut Head of News Gathering iNews Media Group Lukman Hanafi dan istri Yudis, Rodiyah Nasution, serta kedua anaknya, Kenzie Hafizan Pranoto dan Karel Hamizan Pranoto.

Andra Soni lantas berbincang bersama istri Yudis dan kedua anaknya. Kedatangannya itu untuk mendoakan Yudis dan memberikan support dan dukungannya kepada keluarga agar tetap kuat menghadapi cobaan yang tengah dihadapinya tersebut.

Andra Soni dan rombongan lantas meninggalkan kediaman Yudis sekitar pukul 14.50 WIB. Andra Soni pada hari ini mendatangi kediaman jurnalis yang hilang kontak di Gunung Anak Krakatau, khususnya di wilayah Banten, termasuk jurnalis Yudis.

Rodiyah mengatakan, sangat berterima kasih atas perhatian Gubernur Andra Soni yang mendatangi kediamannya tersebut. Kedatangan Andra memberikan semangat bagi keluarga jurnalis yang hilang kontak untuk tetap kuat menjalani kehidupan sehari-hari.

"Alhamdulillah hari ini Bapak Gubernur menyempatkan waktunya hadir ke kediaman kami, kediaman Yudistiro Pranoto, terima kasih sekali atas luangan waktunya. Beliau datang secara langsung untuk mendoakan dan juga untuk memberikan dukungan supaya kami bisa tetap terus bersemangat menjalani hari-hari kami, karena sesungguhnya 3 minggu ini tidak mudah buat keluarga kami," kata Rodiyah di kediamannya, Jumat.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.