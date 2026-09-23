iNews Media Group Harapkan Ada Kabar Baik soal Jurnalis Hilang Kontak di Gunung Anak Krakatau

JAKARTA - Head of News Gathering iNews Media Group, Lukman Hanafi, mendoakan adanya kabar baik terkait lima jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak saat melakukan peliputan di Gunung Anak Krakatau.

"Mudah-mudahan segera ada kabar baik yang mungkin ini mustahil tapi semua bisa terjadi, karena beberapa saat lalu kan juga di Banten sendiri sudah dinyatakan ketemu, itu salah satu kru kapal yang membawa rekan-rekan kita para jurnalis yang masih hilang," ujarnya di Depok, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026).

Harapan tersebut muncul setelah ditemukannya salah satu kru kapal bernama Surakhman yang telah dipastikan ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu. Polisi memastikan jenazah yang beberapa waktu lalu ditemukan merupakan ABK Surakman berdasarkan hasil identifikasi melalui tes DNA.

Lukman menyampaikan terima kasih atas dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Direktur Jenderal (Dirjen) Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, mendatangi kediaman salah satu jurnalis yang hilang kontak di Gunung Anak Krakatau, Yudistiro Pranoto (Yudis), untuk menyampaikan doa dan dukungan kepada keluarga pada Rabu 23 September.

Kediaman Yudis berada di Perumahan Nuansa Asri Cinangka, Blok H/4, Cinangka, Sawangan, Depok, Jawa Barat. "Terima kasih pada Ibu Dirjen dari Komdigi atas perhatian dan dukungan langsung pada tim saya, di keluarga tim saya ini, dalam hal ini ke keluarganya Mas Yudis yang hingga saat ini Mas Yudis masih belum ketemu," tuturnya.

Tidak hanya kepada Komdigi, Lukman juga menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak yang selama ini telah membantu proses pencarian lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak. Dukungan dari pemerintah, khususnya Komdigi, semakin memberikan kekuatan bagi seluruh keluarga jurnalis dan kru kapal dalam menghadapi cobaan ini.

"Namun, ini tentu menambah semangat lagi, semoga bisa makin menguatkan keluarga, baik dengan Mas Yudis dan juga tentu keluarga-keluarga jurnalis lain yang juga nasibnya sampai sekarang masih belum ketemu. Kami tentu tidak bisa membalas apa pun pada pihak-pihak yang telah mendukung kami, terutama pemerintah, yang dalam hal ini Komdigi, yang barusan hadir di sini secara langsung memberikan doa dan dukungan," katanya.

(Arief Setyadi )

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