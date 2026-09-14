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Warga Depok Kembali Gelar Doa Bersama untuk Keselamatan Jurnalis iNews Yudistiro Pranoto

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |21:40 WIB
Warga Depok Kembali Gelar Doa Bersama untuk Keselamatan Jurnalis iNews Yudistiro Pranoto
Warga Depok kembali gelar doa bersama untuk keselamatan jurnalis iNews Yudistiro Pranoto (Foto: Felldy Utama/Okezone)
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DEPOK - Warga lingkungan di kediaman jurnalis iNews, Yudistiro Pranoto, kembali menggelar doa bersama untuk memohon keselamatan bagi Yudistiro, empat wartawan lainnya, serta awak kapal yang hilang kontak di Perairan Selat Sunda saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Doa bersama ini digelar di Masjid Al Wafa, Perumahan Nuansa Asri Cinangka, Sawangan, Depok, Senin (14/9/2026) malam. Doa ini bertepatan dengan hari ketujuh masa pencarian yang dilakukan Tim SAR.

Istri Yudistiro, Diah Nasution, bersama anak laki-lakinya, Kenzie Hafizan Pranoto, terlihat hadir dan mengikuti rangkaian doa bersama tersebut dengan penuh khidmat.

Salah satu pengurus DKM Masjid Al Wafa menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk ikhtiar batin warga untuk keselamatan Yudistiro dan korban lainnya. Doa bersama warga ini merupakan kali kelima yang telah dilaksanakan di Masjid Al Wafa.

"Seperti biasanya kita baca Yasin dengan niatan supaya Allah masih menyelamatkan, masih memberikan kesempatan kepada para korban ini untuk kembali ke kita, diberikan selamat, sehat wal afiat," kata perwakilan pengurus masjid tersebut.

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