Dirjen Komdigi Sambangi Kediaman Yudistiro Jurnalis iNews yang Hilang di Anak Krakatau

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, mendatangi kediaman salah satu jurnalis yang hilang kontak di Gunung Anak Krakatau, Yudistiro Pranoto (Yudis), pada Rabu (23/9/2026). Ia datang untuk menyampaikan doa dan dukungan kepada keluarga.

Fifi tiba di kediaman Yudis di Perumahan Nuansa Asri Cinangka, Blok H/4, Cinangka, Sawangan, Depok, Jawa Barat, sekitar pukul 15.35 WIB. Kedatangan Fifi disambut Head of News Gathering iNews Media Group, Lukman Hanafi, istri Yudis, Rodiyah Nasution, serta kedua anak Yudis, Kenzie Hafizan Pranoto dan Karel Hamizan Pranoto.

Fifi kemudian berbincang dengan istri fotografer iNews dan kedua anaknya dalam suasana hangat. Selain memberikan doa dan dukungan, Fifi juga memberikan semangat agar Rodiyah dan anak-anaknya tetap kuat menghadapi cobaan yang tengah dihadapi.

Yudis merupakan salah satu jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan Gunung Anak Krakatau bersama empat rekannya, yakni M. Bagus Khoirunnas, jurnalis ANTARA; Arie Basuki, jurnalis Merdeka; Firman Daus dari Anadolu Agency; dan Donal Husni, jurnalis lepas.

Saat melakukan peliputan, kelimanya ditemani tiga ABK, yakni Warta selaku nakhoda kapal, Surakman selaku ABK, dan Heriyanto selaku pemandu.

Berdasarkan informasi terbaru, jenazah salah satu ABK bernama Surakhman telah ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu. Polisi memastikan jenazah tersebut merupakan ABK Surakhman berdasarkan hasil identifikasi melalui tes DNA.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.