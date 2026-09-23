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Jasad ABK Rombongan Jurnalis Ditemukan, Belum Ada Keputusan untuk Lanjutkan Pencarian

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |16:37 WIB
Jasad ABK Rombongan Jurnalis Ditemukan, Belum Ada Keputusan untuk Lanjutkan Pencarian
Konferensi pers pencarian lima jurnalis hilang (Foto: Tangkapan layar Youtube Polda Banten)
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JAKARTA – Jasad Surakman, Anak Buah Kapal (ABK) KM Arupadhatu I yang mengangkut rombongan jurnalis peliput erupsi Gunung Anak Krakatau, berhasil ditemukan dan teridentifikasi. Meski demikian, pihak berwenang belum memutuskan untuk membuka kembali operasi pencarian korban lainnya.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banten, Al Amrad menguraikan bahwa belum adanya keputusan perpanjangan tersebut lantaran pencarian yang telah berlangsung selama tujuh hari dan diperpanjang tiga hari sejak Selasa, 8 September 2026, belum membuahkan hasil tambahan.

“Masalah pencarian ulang dan tidak, seperti yang kami sampaikan tadi, Pak. Secara aturan pencarian kami itu terlaksana selama 7 hari. Selama 7 hari kita sudah perpanjang 3 hari," kata Amrad, Rabu (23/9/2026).

Menurut Amrad, jenazah Surakman sebelumnya ditemukan pada hari ke-5 operasi SAR di Pulau Enggano. Namun setelahnya, petugas tidak menemukan objek lain selama operasi SAR Gabungan hingga resmi ditutup pada hari ke-10.

"Dari 3 hari pelaksanaan yang kita laksanakan, itu tidak adanya tanda-tanda korban kita temukan selain objek yang sudah disampaikan juga pada saat di lapangan bahwa itu tidak ada sangkut pautnya dengan KM Arupadhatu," ujarnya.

Walaupun operasi SAR tidak dibuka kembali, Amrad memastikan pihaknya akan terus memantau perairan dalam patroli rutin di Selat Sunda, sembari berkoordinasi dengan para nelayan apabila menemukan petunjuk keberadaan rombongan jurnalis yang hilang.

 

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