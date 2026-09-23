ABK Rombongan Jurnalis Teridentifikasi, Polisi: Dapat Dipertanggungjawabkan

JAKARTA - Polri resmi mengumumkan telah menemukan jasad Anak Buah Kapal (ABK) KM Arupadhatu I, Surakman, yang mengangkut rombongan jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kapolda Banten, Irjen Hengki mengungkapkan, penemuan jasad tersebut bermula dari ditemukannya sesosok mayat di perairan Enggano, Bengkulu. Identifikasi tersebut berhasil setelah dilakukan pencocokan DNA keluarga delapan orang dalam rombongan tersebut.

Hengki menegaskan, proses identifikasi dilakukan secara profesional oleh ahli di bidangnya. Oleh karena itu, Hengki memastikan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Secara keahlian dari Biddokkes Polri yang melakukan DNA dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," kata Hengki dalam jumpa pers, Rabu (23/9/2026).

Hengki menyebut, jenazah Surakman akan dibawa ke Banten dari Bengkulu pada Kamis (24/9/2026). Rencananya, Surakman akan diterbangkan melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

"Jenazah akan dikirim, diberangkatkan besok dari Bengkulu menuju Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Akan diterima bersama Gubernur, Basarnas, tim terpadu menyambut kedatangan jenazah di Bandara Soetta," ujar Hengki.