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Jenazah Surakhman ABK Rombongan 5 Jurnalis Bakal Diterbangkan ke Banten Besok

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |14:14 WIB
Jenazah Surakhman ABK Rombongan 5 Jurnalis Bakal Diterbangkan ke Banten Besok
Kapolda Banten Irjen Hengki (Foto: Tangkapan layar Youtube Polda Banten)
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JAKARTA - Jenazah Surakhman yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) KM Arupadhatu I, rombongan jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, bakal diterbangkan ke Banten besok, Kamis 24 September 2026. Jasad Surakhman berhasil teridentifikasi setelah ditemukannya jasad di perairan Pulau Enggano, Bengkulu.

"Jenazah akan dikirim, diberangkatkan besok dari Bengkulu menuju Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Akan diterima bersama Gubernur, Basarnas, tim terpadu menyambut kedatangan jenazah di Bandara Soetta," kata Kapolda Banten Irjen Hengki dalam jumpa pers, Rabu (23/9/2026).

Namun, Hengki belum memaparkan detail soal waktu pemulangan jenazah tersebut. Hingga kini, jenazah masih dilakukan persiapan di Bengkulu.

"Besok kita tinggal lihat jam, waktu masih dilakukan persiapan di Bengkulu," ujarnya.

Sebelumnya, teka-teki penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas di pesisir Pulau Enggano, Bengkulu, akhirnya terkuak. Tim kedokteran forensik kepolisian resmi mengumumkan bahwa jasad tersebut identik dengan Abah Surakman (60), salah satu ABK KM Arupadhatu I yang hilang kontak di Selat Sunda sejak Senin, 7 September 2026 lalu.

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