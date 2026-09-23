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116 Penumpang KM Virgo Masih dalam Pencarian Tim SAR

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |11:07 WIB
116 Penumpang KM Virgo Masih dalam Pencarian Tim SAR
Tim SAR cari korban KM Virgo Transport 8 (Foto: Dok SAR)
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JAKARTA - Tim SAR Gabungan terus melakukan operasi pencarian terhadap korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa. 

Kepala Basarnas, M Syafii mengatakan saat ini sesuai data manifest kapal, masih terdapat 116 orang korban yang dinyatakan hilang untuk dilakukan pencarian oleh Tim SAR.

"116 orang masih dalam pencarian dari total manifest 243 orang," ujar Syafii, Rabu (23/9/2026). 

Sementara, Syafii menyampaikan pada pencarian sebelumnya Tim SAR berhasil mengevakuasi satu korban laki-laki dalam kondisi meninggal dunia di koordinat 3°33'6.34"S 111°41'33.69"E pada Selasa 22 September 2026.

Setelah berhasil dievakuasi, jenazah laki-laki tersebut, segera dibawa ke RS Bhayangkara Banjarmasin untuk proses identifikasi oleh Tim DVI Polri yang telah disiapkan.

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