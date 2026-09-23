Tim SAR Kembali Temukan Satu Korban KM Virgo Transport 8

Tim SAR temukan satu korban KM Virgo Transport 8 (Foto: Tim iNews Media Group)

KALSEL - Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) bersama potensi SAR kembali menemukan satu korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Rabu (23/9/2026).

Korban ditemukan saat tim gabungan melakukan penyelaman di sekitar badan kapal KM Virgo Transport 8. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa ke KN SAR Pacitan untuk selanjutnya diterbangkan menggunakan helikopter HR 3601 menuju Lanud Syamsudin Noor Banjarmasin.

Setibanya di Lanud Syamsudin Noor Banjarmasin, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara untuk menjalani proses identifikasi.

Kepala Basarnas M. Syafii mengatakan, proses pencarian dan evakuasi terus dilakukan dengan mengerahkan kemampuan terbaik seluruh unsur SAR, meskipun kondisi di bawah air masih menjadi tantangan bagi tim penyelam.

"Setiap korban yang berhasil ditemukan merupakan amanah yang harus kami evakuasi dan serahkan kepada keluarga. Tim SAR akan terus berupaya melakukan pencarian hingga seluruh korban dapat ditemukan," ujar M. Syafii.

Operasi SAR hingga kini masih terus dilanjutkan dengan melibatkan unsur Basarnas, BSG, TNI, Polri, dan potensi SAR lainnya.

(Arief Setyadi )

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