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Usai Operasi SAR Dihentikan, PFI Kawal Pencarian Mandiri 5 Jurnalis di Selat Sunda

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |16:19 WIB
Usai Operasi SAR Dihentikan, PFI Kawal Pencarian Mandiri 5 Jurnalis di Selat Sunda
Illustrasi Gunung Anak Krakatau (foto: AI)
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JAKARTA - Pewarta Foto Indonesia (PFI) masih mendampingi upaya pencarian mandiri terhadap lima jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda setelah operasi pencarian resmi dihentikan.

Lima jurnalis tersebut hilang kontak saat menjalankan tugas peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda.

Salah satu jurnalis yang masih dalam pencarian merupakan jurnalis iNews Media Group, Yudistiro Pranoto. Empat lainnya yakni M Bagus Khoirunnas dari Kantor Berita Antara, Ari Basuki dari Merdeka.com, Firman Daus dari Anadolu Agency, serta Donal Husni yang merupakan jurnalis freelance.

Ketua Umum PFI Pusat, Dwi Pambudo mengatakan, komunikasi dengan keluarga korban terus dilakukan untuk mendukung berbagai upaya pencarian lanjutan yang kini melibatkan nelayan setempat.

"Kami Pewarta Foto Indonesia sampai saat ini masih berikhtiar, berkomunikasi, bersinergi melalui kontak-kontak dengan delapan keluarga. Ada beberapa ikhtiar, salah satunya secara mandiri atau bantuan dari nelayan. Sembari beraktivitas keseharian di lautan, secara mandiri mereka juga mencari, masih menyisir ataupun membantu di beberapa identifikasi yang sebelumnya dinyatakan hilang," kata Dwi usai acara doa bersama dan aksi solidaritas di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2026).

Menurut Dwi, para nelayan di sejumlah pulau juga terus berkomunikasi dan saling membantu proses pencarian. Keluarga korban pun masih melakukan berbagai ikhtiar, termasuk menggelar doa bersama.

Dwi mengatakan pencarian mandiri dilakukan setelah operasi pencarian oleh tim SAR dihentikan. Meski demikian, keluarga korban masih optimistis akan adanya perkembangan baru terkait keberadaan para korban.

"Selama ini keluarga sudah mempunyai kontak masing-masing untuk berdoa atau berikhtiar semoga ada temuan. Teman-teman jurnalis dan tiga awak kapal, seluruh keluarga masih tetap terus optimistis bisa ada temuan atau ada mukjizat atas kehendak-Nya, apa pun hasilnya," ujarnya.

 

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