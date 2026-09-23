Polisi: Jasad ABK Rombongan Jurnalis Sempat Diamankan dan Diterbangkan Pakai Cessna

JAKARTA - Kapolda Banten, Irjen Hengki mengungkapkan, bahwa jasad Anak Buah Kapal (ABK) KM Arupadhatu I, Surakman, yang mengangkut rombongan jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, sempat diamankan dan diterbangkan menggunakan pesawat Cessna.

Hengki mengungkapkan, permintaan pengamanan jasad tersebut dikoordinasikan dengan Polda Bengkulu. Hal itu dilakukan untuk kepentingan proses pencarian rombongan jurnalis dan kru kapal yang hilang.

"Oleh karenanya, kami Bid Dokkes Polda Banten dan saya selaku Kapolda berkoordinasi dengan Kapolda Bengkulu untuk penemuan Mr. X yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, untuk diamankan," kata Hengki, Rabu (23/9/2026).

Menurut Hengki, keputusan tersebut lantaran adanya kasus serupa ketika penyelam yang hilang ditemukan di perairan tersebut.

"Oleh karenanya, dengan ada penemuan tersebut, berdasarkan dari pengalaman beberapa tahun yang lalu, ada juga tiga yang pernah penyelam dan salah satunya ditemukan di daerah Bengkulu," ujar Hengki.