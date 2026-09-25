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Gubernur Andra Soni Sampaikan Informasi Terkini Jurnalis Hilang Kontak ke Keluarga Yudis

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |18:34 WIB
Gubernur Andra Soni Sampaikan Informasi Terkini Jurnalis Hilang Kontak ke Keluarga Yudis
Gubernur Banten, Andra Soni menyambangi kediaman jurnalis iNews/Okezone
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DEPOK - Gubernur Banten Andra Soni menyambangi kediaman jurnalis iNews, Yudsitiro Pranoto di Perumahan Nuansa Asri Blok H/4, Cinangka, Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Jumat (25/9/2026). Kedatangannya untuk memberikan doa dan dukungannya pada keluarga Yudis.

Dalam kesempatan itu, Andra juga menyampaikan informasi terkini tentang kabar lima jurnalis hilang kontak di Gunung Anak Krakatau.

“Hari ini saya juga hadir dalam rangka menyampaikan informasi terkini, seperti pernah kami janjikan kami akan terus memantau dan menginformasikan pada keluarga perkembangannya," ujarnya pada wartawan, Jumat (25/9/2026).

Menurutnya, pada pencarian jurnalis hilang kontak dahulu, tepatnya di hari ke 5 proses pencarian, ditemukan jenazah di Pulau Enggano, Bengkulu. Setelah hasil tes DNA keluar, jenazah tersebut dipastikan salah seorang kru kapal bernama Surakman selaku ABK Arupadhatu 1.

"Sedangkan 7 yang lain sampai hari ini belum ditemukan, terkait pencarian SAR, pencarian dan pertolongan, setelah mengalami perpanjangan selama 3 hari, pada tanggal 17 dinyatakan dihentikan. Namun, bukan berarti tidak ada upaya yang dilakukan berbagai pihak," tuturnya.

Dia menerangkan, meski pencarian dihentikan, upaya pemantauan terus dilakukan, salah satunya dengan menyebarluaskan informasi dan memohon informasi pada kapal yang melintas di Selat Sunda, kapal yang melintas di perairan Krakatau, dan nelayan yang telah mulai bekerja dan sebagainya untuk bisa memberikan informasi kaitannya jurnalis hilang kontak.

 

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