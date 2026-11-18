Bareskrim Bongkar Sindikat Narkoba Internasional Berkedok Bisnis Besi Tua, Sita Aset Rp150 Miliar

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri membongkar sindikat narkotika jaringan internasional Malaysia yang dikendalikan oleh Muzamil alias S. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita aset senilai Rp150 miliar.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Kristian Parluhutan Siagian mengungkapkan bahwa sindikat Muzamil tersebut mengedarkan narkoba di wilayah Madura, Surabaya, dan Kalimantan.

"Total nilai aset yang berhasil disita dari jaringan tersangka M alias S tersebut sejumlah Rp150 miliar," kata Kristian dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Kristian menjelaskan, jaringan Muzamil menyamarkan uang hasil penjualan barang haram tersebut melalui usaha jual beli besi tua CV AJ yang dijadikan bisnis kedok (cuckoo smurfing) di wilayah Balaraja, Banten.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang pada rekening CV AJ dalam kurun waktu 2018–2024 mencapai Rp2,9 triliun.

"Di mana di dalam rekening itu telah tercampur antara uang hasil bisnis narkoba yang dilakukan jaringan tersangka M alias S dengan usaha yang dilakukan oleh CV AJ," ujarnya.

Kristian menambahkan, pihaknya bakal menjerat sindikat tersebut dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna memberikan efek jera sekaligus memiskinkan para pelaku.

"Kepada para pelaku diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk memiskinkan dan merampas aset hasil kejahatan narkoba," ucapnya.

Selain menyita aset senilai Rp150 miliar, ia menyebut penyidik turut mengamankan barang bukti berupa 5.244 butir pil ekstasi hingga senjata api.