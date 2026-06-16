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Bareskrim Bongkar Sindikat Narkoba yang Dikendalikan Napi, Selundupkan Sabu dan Ekstasi di Speaker

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |09:39 WIB
Bareskrim Bongkar Sindikat Narkoba yang Dikendalikan Napi, Selundupkan Sabu dan Ekstasi di Speaker
Bareskrim Bongkar Sindikat Narkoba yang Dikendalikan Napi,
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JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar sindikat narkoba lintas provinsi yang dikendalikan oleh narapidana. Adapun modus sindikat ini dengan menyelundupkan narkiba ke sebuah paket berisi pengeras suara (speaker).

Direktur Tindak Pidana Narkiba Bareskrim Polti, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengatakan, pengungkapan ini bermula adanya informasi dari analis Bea Cukai mengenai pengiriman paket diduga narkotika dari Palembang menuju Bogor.

"Pihak bea cukai Palembang menelfon nomor yang dituju paket penerima Bogor, dan dianalisis bahwa nomor tersebut berada di Purwakarta," ucap Eko dalam keterangannya yang dikutip, Selasa (16/6/2026).

Berdasarkan informasi itu, Subdit IV dan Tim 2 Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan ke lokasi yang diduga akan dijadikan jalur pengiriman narkoba. Kemudian, tim itu menuju gudang jasa ekspedisi pengiriman barang di wilayah Kedung Halang. Polisi memeriksa paket yang dikirim dari Palembang menuju Bogor.

"Hasilnya, ditemukan 1 unit Speaker Warna Hitam berisi 4 (Empat) Bungkus Plastik bening dilapisi aluminium foil diduga narkotika jenis Shabu Berat bruto ± 405,06 gram dan 1 Bungkus Plastik bening dilapisi aluminium foil diduga narkotika jenis Ekstasi ± 100 butir," jelas Eko.

Selanjutnya, tim bergerak ke alamat yang dituju paket tersebut. Dari penelusuran, polisi menangkap seorang laki-laki bernama Ahmad Badawi alias Samba selaku penerima paket saabu dan ekstasi yang dikirim dari Palembang itu.

"Selanjutnya dari hasil penggeladahan badan ditemukan 6 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu berat Bruto ± 5,1135 gram dan 1 bungkus plastik berisikan daun-daun kering berat Bruto ± 1,7911 gram padanya," terang Eko.

Dari hasil introgasi awal, kata Eko, Samba mengaku diperintah kirim narkoba itu dari Dony yang dikenal melalui Instagram dan nomor Whatsapp. Setelah menelusuri, Dony merupakan Abdul Latif yang merupakan narapisana di Lapas Klas II Purwakarta.

 

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