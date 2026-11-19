Usai Geledah Posko, Polri Kantongi Fakta dan Bukti Baru Kasus Dugaan Makar Presiden

JAKARTA - Bareskrim Polri menyatakan telah mengantongi fakta dan alat bukti baru, dalam kasus dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan bahwa salah satu temuan tersebut diperoleh penyidik setelah menggeledah rumah Irjen Eko Hadi Santoso yang diduga digunakan sebagai posko makar di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

"(Fakta dan bukti baru) tidak hanya (dari penggeledahan) itu," kata Susatyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Susatyo menjelaskan, temuan tersebut akan dipaparkan dalam gelar perkara internal yang melibatkan Divisi Propam, Itwasum, Biro Wassidik, Kompolnas, hingga saksi ahli.

Menurutnya, gelar perkara tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, fakta dan berbagai alat bukti yang telah dikumpulkan akan menjadi bahan untuk menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan. Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ujar Susatyo.