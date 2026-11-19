Gelar Perkara Dugaan Makar dan Penyadapan Presiden, Polri Libatkan Kompolnas

JAKARTA - Bareskrim Polri menggelar perkara terkait dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam kegiatan tertutup tersebut, polisi turut melibatkan sejumlah pihak internal maupun eksternal.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, gelar perkara tersebut dihadiri penyidik, Wasidik, Propam, Itwasum, Kompolnas, hingga ahli terkait.

"Kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural yaitu penyidik Tipidum, Biro Wasidik, Div Propam, Itwasum dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan," kata Susatyo kepada awak media, Kamis (19/11/2026).

Susatyo menjelaskan, gelar perkara tersebut bertujuan memastikan proses penyelidikan hingga penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ujar Susatyo.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.