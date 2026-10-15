OTT Bupati Klaten, KPK Temukan Uang Tunai Sekitar Rp1 Miliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyita uang tunai dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Jakarta pada Kamis (15/10/2026). Berdasarkan penghitungan awal, uang yang diamankan mencapai sekitar Rp1 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut masih dalam proses penghitungan dan belum final.

"Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp1 miliar," kata Budi dalam keterangannya.

Budi menjelaskan, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara. Dugaan penerimaan itu terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lainnya dari organisasi perangkat daerah (OPD).

"Selain itu ada dugaan pemberian yang dilakukan oleh bupati kepada oknum BPK terkait dengan audit," ujarnya.

Budi menambahkan, pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut terdiri atas Bupati Klaten selaku penyelenggara negara, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pihak swasta.

"Sehingga pihak-pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, selain bupati selaku penyelenggara negara, juga ASN baik di lingkungan Pemkab Klaten maupun BPK, serta unsur swasta," sambungnya.