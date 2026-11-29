Ngeri! WNI Tentara Bayaran Rusia Jadi Umpan Peluru Militer Ukraina di Palagan Perang

JAKARTA – Pemerintah mengungkapkan selama Juni hingga November 2026 pihaknya mencegah 39 Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak berangkat keluar negeri diduga menjadi tentara bayaran Rusia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam mengatakan, dari puluhan orang tersebut, paling banyak digagalkan keberangkatannya oleh pihak Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

"Dari 39 orang 32 di antaranya digagalkan imigrasi Soekarno-Hatta, sementara WNI dibatalkan imigrasi Juanda, dua WNI gagal berangat imigrasi ngurah rai, tiga orang dibatalkan berangkat Imigrasi Dubai," kata Hendarsam dalam tayangan video, dikutip Minggu (29/11/2026).

Menurutnya, data 39 WNI yang ingin ke Rusia tersebut sudah dimasukkan ke dalam sistem pengawasan imigrasi atau subjek of interest.

"Imbauan kami ke masyarakat tawaran perkerjaan yang ditawarkan agen agen oknum oknum yang lakukan hal tersebut tidak sesuai kenyataan sebenanrnya mereka dieksploitasi tidak dibayar gaji, disiksa bahkan jadi umpan peluru," ujarnya.