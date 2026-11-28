Ulta Levenia Dipecat, Tindak Tanduknya Bukan Lagi Tanggung Jawab Bakom RI

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Syahganda Nainggolan, memberhentikan Ulta Levenia dari jabatan Tenaga Profesional. Hal itu tertuang dalam keputusan Kepala Bakom RI No 19 Tahun 2026.

“Sdri. Ulta Levenia telah resmi diberhentikan dari jabatan Tenaga Profesional pada Bakom RI terhitung mulai tanggal 1 November 2026,” tulis Bakom RI melalu laman media sosialnya, dikutip Jumat (27/11/2026).

Dengan adanya keputusan tersebut, yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi bagian dari Bakom RI, dan tidak memiliki keterikatan dalam bentuk apapun dengam Bakom RI.

“Segala bentuk tindak tanduk, pernyataan, perjanjian, maupun aktivitas lainnya yang dilakukan oleh Sdri. Ulta Levenia, sudah tidak menjadi tanggung jawab Bakom RI,” imbuhnya.

(Arief Setyadi )

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