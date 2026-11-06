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Kasus Penyadapan Presiden, Kabakom: Kita Lawan Segala Hal Mengarah Makar!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |09:10 WIB
Kasus Penyadapan Presiden, Kabakom: Kita Lawan Segala Hal Mengarah Makar!
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan (foto: dok ist)
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JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan mengatakan, pemerintah akan melawan segala tindakan yang mengarah pada perbuatan makar. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara.

Syahganda menyampaikan pernyataan tersebut, sebagai tanggapan atas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat dan tokoh nasional belakangan ini.

Ia menilai peristiwa tersebut merupakan persoalan serius yang tidak dapat ditoleransi karena dinilai tidak hanya mengarah pada tindakan makar, tetapi juga membahayakan keselamatan Presiden.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya menjaga keselamatan Presiden dengan melawan segala bentuk tindakan yang diduga mengarah pada makar.

"Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan persoalan serius yang tidak bisa ditoleransi, karena hal itu sudah mengarah ke tindakan makar. Kita harus melawan segala bentuk makar," ujar Syahganda, Jumat (6/11/2026).

 

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