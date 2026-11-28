Rusia dan Ukraina Lancarkan Serangan Udara Besar-besaran, Hampir 2.000 Drone Ditembak Jatuh

MOSKOW - Rusia dan Ukraina bertukar serangan udara besar-besaran pekan ini dengan hampir 2.000 pesawat nirawak (drone) ditembak jatuh dalam 24 jam terakhir. Peningkatan ini terjad di tengah upaya Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung selama empat tahun tersebut.

Otoritas Rusia menyatakan pada Sabtu, (28/11/2026) bahwa pasukan pertahanan udara telah menembak jatuh lebih dari 1.200 pesawat nirawak (drone) Ukraina dalam serangan yang berlangsung semalam. Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan bahwa pasukan pertahanan udara telah "mencegat dan menghancurkan 1.246 pesawat nirawak sayap tetap milik Ukraina" di lebih dari selusin wilayah, termasuk Moskow.

Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, menyampaikan melalui platform Max yang didukung negara bahwa lebih dari 460 pesawat nirawak bergerak menuju wilayah Moskow antara Jumat, (27/11/2026) malam hingga Sabtu, (28/11/2026) dini hari. Ia menambahkan bahwa 123 di antaranya berhasil dihancurkan saat mendekati ibu kota.

Di sisi lain, Ukraina juga melaporkan ratusan pesawat nirawak Rusia yang diluncurkan ke sejumlah wilayah, yang mengakibatkan satu orang tewas dan lima lainnya terluka, demikian dilaporkan TRT.

Ivan Fedorov, kepala administrasi militer Zaporizhzhia, mengatakan pada Sabtu bahwa lebih dari 700 pesawat nirawak Rusia telah diluncurkan ke wilayah tersebut dalam 24 jam terakhir, menewaskan satu orang dan melukai lima lainnya.

Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa pasukan mereka telah menyerang target-target yang memiliki keterkaitan dengan militer.

Peringatan Serangan Besar-besaran

Pada Kamis, (26/11/2026) Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk kedua kalinya dalam minggu itu memperingatkan bahwa Rusia sedang mempersiapkan serangan berskala besar terhadap Ukraina.

“Sayangnya, kami memiliki informasi mengenai serangan massal baru yang sedang dipersiapkan oleh pihak Rusia,” ujarnya dalam pidato video malam hari.