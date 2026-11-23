Zelenskyy Minta Trump Kirim Rudal Patriot Usai Putin Ngamuk Bombardir Ukraina

UKRAINA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendesak Amerika Serikat untuk menyetujui pengiriman rudal pencegat Patriot menyusul serangkaian serangan Rusia selama sepekan terakhir di 20 wilayah negara tersebut. Serangan terbaru dilaporkan menewaskan enam orang di dekat Kyiv dan satu orang di Zaporizhzhia.

Zelenskyy menyatakan bahwa selama sepekan terakhir, Rusia meluncurkan 2.700 pesawat nirawak (drone) serang, 1.460 bom udara berpemandu, dan 165 rudal. Menurutnya, sebagian besar rudal tersebut merupakan rudal balistik, termasuk beberapa di antaranya yang dipasok oleh Korea Utara.

“Dengan latar belakang seperti ini, sangat sulit untuk memahami keterlambatan pengiriman sistem pertahanan anti-balistik ke Ukraina,” ujar Zelenskyy dilansir dari Aljazeera, Senin (23/11/2026).

Ukraina kata dia, kekurangan rudal pencegat Patriot buatan Amerika Serikat, yang mampu menembak jatuh rudal balistik.

“Mitra-mitra Ukraina sebenarnya telah membayar rudal-rudal tersebut melalui program yang dikoordinasikan oleh NATO, program yang mendanai pembelian senjata AS untuk Kyiv. Namun, pengirimannya masih menunggu persetujuan dari Washington,” pungkasnya.

Salah satu serangan terbaru Rusia menghantam sebuah gedung apartemen lima lantai pada Minggu pagi di desa Dymer, sebelah utara Kyiv, yang menyebabkan sebagian bangunan tersebut runtuh.