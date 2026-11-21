Polri Kantongi Informasi WNI Jadi Tentara Bayaran Ukraina

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri mengantongi informasi adanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang juga menjadi tentara bayaran di Ukraina. Namun, polisi sampai saat ini masih fokus mengusut kasus WNI yang diberangkatkan ke Rusia untuk dijadikan tentara bayaran.

"Untuk sejauh ini yang menjadi atensi, mereka berangkatnya untuk tentara bayaran ini baru ke Rusia. Jadi ada informasi juga yang sudah beredar di masyarakat ada yang ke Ukraina, tetapi kasus yang kami tangani semuanya masih berangkat ke Rusia," kata Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn Sebayang dikutip Sabtu (21/11/2026).

Sementara itu, Yolanda memaparkan bahwa, WNI yang direkrut menjadi tentara bayaran Rusia berasal dari Jakarta, Bogor, Surabaya, dan Sumatera Utara.

"Jadi korban-korbannya dari daerah mana saja, sejauh ini yang sudah ada yang kita tangani ada di Jakarta, Surabaya, Bogor, Sumatera Utara," ujar Yolanda.

Dalam hal ini, salah satu kasus yang diungkap polisi adalah pelaku mengiming-iming WNI menjadi tentara bayaran Rusia senilai Rp400 juta untuk tanda tangan kontrak.

Iming-iming tersebut terungkap dalam hasil penyidikan kasus yang ditangani Polres Metro Jakarta Barat dan dikembangkan oleh Polda Metro Jaya.

Di sisi lain, PPA-PPO Bareskrim Polri menangkap 238 tersangka terkait kasus perdagangan orang sepanjang 13 hingga 19 November 2026. Pada Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) tersebut ada 207 laporan polisi (LP).