Terbongkar! Lewat Jalur Thailand, Sindikat di Bogor Akui Berangkatkan 200 WNI Jadi Tentara Rusia

BOGOR - Pengungkapan kasus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran Rusia di Bogor membuka dugaan adanya jaringan perdagangan orang yang lebih luas.

Dua tersangka mengaku telah memberangkatkan sekitar 200 WNI ke Rusia. Para calon korban diduga diberangkatkan melalui Thailand sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan.

Modus transit melalui Thailand tersebut diduga dilakukan dengan menyamarkan tujuan keberangkatan sebagai perjalanan wisata. Polisi kini mendalami pengakuan para tersangka sekaligus menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan perekrut lintas negara.

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengungkapkan, dua tersangka berinisial FIK (37) dan STH (38) ditangkap setelah polisi menerima laporan mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah penginapan di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.

Dalam penggerebekan yang dilakukan pada 19 Oktober 2026 menjelang tengah malam, petugas berhasil menyelamatkan 22 calon korban. Mereka merupakan pria berusia sekitar 27 hingga 35 tahun yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.