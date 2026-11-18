Terungkap! Rumah di Pemalang Diduga Jadi Kamp Tentara Bayaran Rusia

PEMALANG - Tak pernah terdengar suara letusan senjata. Tidak pula terlihat aktivitas latihan fisik maupun kegiatan militer. Kehidupan warga di Kebon Gede, Kecamatan Bantarbolang, Pemalang, Jawa Tengah, berjalan seperti biasa.

Namun, siapa sangka sebuah rumah di lingkungan tersebut kini dikaitkan dengan dugaan kamp pelatihan semi-militer, bagi warga negara Indonesia (WNI) yang direkrut menjadi tentara bayaran Rusia.

Berdasarkan penelusuran Okezone, rumah milik pasangan Ivan Mikailov, warga negara Ukraina, dan istrinya, Nur Tailah, itu tampak seperti rumah keluarga pada umumnya. Tidak ada aktivitas mencolok yang membuat warga sekitar menaruh curiga.

Kabar mengenai dugaan rumah tersebut dijadikan lokasi pelatihan pun mengejutkan warga dan perangkat desa. Mereka mengaku tidak pernah melihat ataupun mendengar kegiatan militer di tempat tersebut.

Ketua RT setempat, Heri Susanto, yang rumahnya berada tepat di depan kediaman Ivan dan Nur Tailah, mengaku tidak pernah mendapati aktivitas mencurigakan. Hubungan keluarga tersebut dengan masyarakat sekitar juga berjalan normal.

"Nggak ada kegiatan yang mencurigakan. Interaksi dengan masyarakat normal biasa saja," ujar Heri kepada Okezone, Rabu (18/11/2026).