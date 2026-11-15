Iming-iming Gaji Rp50 Juta, Begini Modus Rekrut WNI Jadi Tentara Bayaran di Rusia

JAKARTA - Warga negara Indonesia (WNI) tergiur tawaran menjadi tentara bayaran Rusia dengan iming-iming kontrak mencapai Rp400 juta. Mereka juga dijanjikan gaji bulanan sebesar Rp40 juta hingga Rp50 juta.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi mengatakan, para perekrut bahkan menjanjikan bonus tambahan apabila para WNI berhasil menembak tentara Ukraina. Bonus tersebut diberikan dengan syarat keberhasilan itu dapat dibuktikan melalui rekaman video.

"Mereka rata-rata yang diiming-imingi tersebut dijanjikan dengan nilai kontrak yang fantastis, sampai 400 juta, kemudian gajinya Rp40 juta sampai Rp50 juta (per bulan), bahkan ada mendapat bonus apabila berhasil menembak tentara Ukraina dan bisa dibuktikan secara video langsung," kata Nasriadi, dikutip Minggu (15/11/2026).

Menurut Nasriadi, tawaran tersebut membuat sejumlah WNI tertarik berangkat ke Rusia. Mereka yang direkrut memiliki latar belakang pekerjaan beragam, mulai dari mantan pekerja administrasi judi online di luar negeri, pekerja serabutan, buruh, hingga karyawan swasta.

"Jadi mereka bukan dari semuanya berlatarkan militer atau kepolisian. Jadi siapa pun yang berangkat, silakan berangkat, dan mereka dilatih di sana," ujarnya.

Namun, Nasriadi menyebut janji kontrak selama satu tahun yang ditawarkan perekrut tidak sesuai dengan kenyataan. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan keluarga korban, para WNI yang telah berangkat diduga tidak bisa pulang meski masa kontrak tersebut berakhir.

"Kontrak setahun itu adalah iming-iming. Kenyataanlah kontrak sampai dengan mati atau sampai dengan berperang usai. Artinya mereka tidak bisa pulang," cetusnya.