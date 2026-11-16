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Diajak Pacar di Rusia, Dua Perempuan RI Diduga Jadi Perekrut Tentara Bayaran

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |11:05 WIB
Diajak Pacar di Rusia, Dua Perempuan RI Diduga Jadi Perekrut Tentara Bayaran
Penangkapan Tentara Bayaran (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Dua perempuan warga negara Indonesia (WNI) diduga terlibat dalam perekrutan calon tentara bayaran Rusia, setelah diajak pasangan masing-masing yang lebih dahulu berada di Rusia.

Keduanya, Niki dan Jali, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sindikat perekrutan WNI untuk dikirim ke medan perang Rusia-Ukraina.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriadi mengatakan, keterlibatan kedua perempuan tersebut bermula dari ajakan pasangan mereka yang berada di Rusia.

"Niki dan Jali ini mereka diajak oleh pacarnya masing-masing yang ada di Rusia," kata Nasriadi di Mapolres Metro Jakarta Barat.

Dalam jaringan tersebut, Niki dan Jali diduga bertugas mencari serta merekrut WNI yang bersedia diberangkatkan ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran.

Niki ditangkap polisi di Bali, sedangkan Jali diamankan di Medan. Nasriadi juga mengungkapkan bahwa kekasih Niki telah meninggal dunia saat berada di medan perang Rusia-Ukraina.

 

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