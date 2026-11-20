22 Pria Diselamatkan di Vila Bogor, Nyaris Dikirim ke Palagan Rusia Modus Kerja Konstruksi

BOGOR – Sebanyak 22 pria nyaris dikirim ke medan perang Rusia setelah tergiur tawaran pekerjaan konstruksi di luar negeri. Alih-alih mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, mereka justru disiapkan untuk menjadi tentara bayaran Rusia.

Beruntung, polisi berhasil menggagalkan keberangkatan mereka setelah menggerebek sebuah vila di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Penggerebekan tersebut sekaligus membongkar dugaan praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok perekrutan tenaga kerja ke luar negeri. Dua orang yang diduga menjadi perekrut telah ditangkap polisi.

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas sejumlah pria di sebuah penginapan di Kecamatan Tamansari.

”Kami kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian sebelum mendatangi lokasi,” katanya dalam konferensi pers di Mapolres Bogor, Jumat (20/11/2026).

Setelah melakukan penyelidikan, polisi menggerebek penginapan tersebut pada 19 Oktober 2026 sekitar pukul 23.30 WIB. Petugas menemukan 22 calon korban yang tengah menunggu proses pemberangkatan ke luar negeri.