Kisah Pilu Istri WNI Tentara Bayaran Rusia: Gagal Susul Suami, Harapan Cairkan Rp700 Juta Pupus

PEMALANG – AJ (38), warga Bantarbolang, Pemalang, Jawa Tengah, sempat menyiapkan perjalanan jauh demi menyusul suaminya yang menjadi tentara bayaran di Rusia. Perempuan itu bahkan berencana sekaligus menunaikan ibadah umrah. Namun, tujuan utamanya bukan sekadar menemui sang suami, melainkan mencairkan gaji yang dikabarkan belum dibayarkan selama tujuh bulan. Nilainya mencapai sekitar Rp700 juta. Sayangnya, rencana tersebut kandas setelah AJ berurusan dengan petugas Imigrasi dan kepolisian di Jakarta.

Kepada Tim Laporan Investigasi iNews Media Group, AJ mengungkapkan rencana keberangkatan itu bermula dari informasi pihak agen perekrutan. Dia diberi tahu bahwa terdapat pembayaran gaji suaminya selama tujuh bulan yang belum dicairkan. Uang tersebut disebut hanya bisa diambil secara langsung di Rusia. Informasi itu membuat AJ bersama dua perempuan lain mempertimbangkan untuk berangkat. Ketiganya memiliki suami yang diduga bekerja sebagai tentara bayaran di negara tersebut.

AJ mengaku sempat mempersiapkan dokumen perjalanan. Jika uang tersebut berhasil dicairkan, mereka berencana melanjutkan perjalanan untuk menunaikan ibadah umrah. Menurut AJ, pihak agen semula menjadwalkan keberangkatan pada 27 Oktober 2026. Namun, instruksi mendadak membuat rencana itu berubah.

"Saya ditelepon jam 01.00 dini hari dan diminta segera berangkat ke Jakarta," ungkap AJ kepada iNews Media Group.

Pada 24 Oktober 2026, AJ bersama dua perempuan lainnya berangkat menuju Jakarta. Namun, setibanya di ibu kota, perjalanan mereka justru terhenti setelah terjaring operasi petugas Imigrasi dan kepolisian.

Ketiganya kemudian dimintai keterangan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan perekrutan WNI untuk menjadi tentara bayaran di Rusia. Situasi itu membuat rencana perjalanan AJ ke Rusia batal terlaksana. Harapan untuk mencairkan uang yang diklaim mencapai Rp700 juta pun belum terwujud.

Sebelumnya, keluarga AJ mengaku baru menerima pembayaran sebesar Rp128 juta dari pihak perekrut. Jumlah tersebut terdiri atas uang kontrak Rp100 juta dan pembayaran gaji sebesar Rp28 juta. Padahal, suaminya dijanjikan penghasilan hingga Rp50 juta setiap bulan.