Foto di Bunker Jadi Kenangan Terakhir, Istri WNI Tentara Bayaran Rusia Berharap Bisa Berkumpul Kembali dengan Suami

Foto yang dirimkan suami AJ sebelum hilang kontak dengan keluarga di Tanah Air.

PEMALANG – Foto sang suami yang tengah beristirahat di dalam bunker bawah tanah kini menjadi barang berharga bagi AJ (38), warga Bantarbolang, Pemalang, Jawa Tengah. Foto tersebut menjadi kenangan terakhir yang dikirimkan suaminya sebelum komunikasi mereka terputus.

AJ mengungkapkan terhadap Tim Laporan Investigasi iNews Media Group, komunikasi dengan suaminya semula berjalan cukup intens. Sang suami rutin menghubungi keluarga selama mengikuti latihan bahasa Rusia. Percakapan mereka bahkan berlangsung hampir setiap hari. Namun, keadaan berubah setelah suaminya mendapat penempatan kerja. Komunikasi mulai jarang dilakukan hingga akhirnya terhenti.

Sebelum tak lagi bisa dihubungi, sang suami sempat mengirimkan sejumlah dokumentasi kepada keluarga. Salah satunya foto yang memperlihatkan tempat tidur di dalam bunker atau bangunan bawah tanah.

Tempat tersebut disebut sebagai lokasi tinggal sementara selama bertugas. Selain foto, sang suami juga sempat mengirimkan beberapa video.

Menurut AJ, suaminya pernah menjelaskan bahwa dirinya akan ditempatkan di lokasi yang relatif aman. Pekerjaannya juga disebut berkaitan dengan kebutuhan logistik, bukan bertempur langsung di medan perang.

"Suami saya dijanjikan tidak perlu terjun langsung ke medan pertempuran. Tugasnya antara lain mengantarkan air minum dan kebutuhan lainnya," tutur AJ kepada iNews Media Group.

Penjelasan tersebut sempat membuat keluarga merasa lebih tenang. Mereka berharap sang suami dapat bekerja tanpa harus berhadapan langsung dengan risiko pertempuran.

Namun, pesan terakhir sang suami justru meninggalkan kecemasan. Dia meminta AJ mendoakan agar mendapatkan komandan yang baik. Sang suami juga berpesan agar keluarga menghubungi agen jika dirinya tidak memberikan kabar selama lebih dari tujuh hari.

"Kalau tidak ada kabar lebih tujuh hari, tanya kepada agen," kata AJ mengulang pesan suaminya.