Suami Jadi Tentara Bayaran di Rusia, Wanita Pemalang Cemas 7 Bulan Tanpa Kabar

Wanita di Pemalang cemas suami jadi tentara bayaran di Rusia (foto: Okezone)

PEMALANG - Sudah tujuh bulan AJ menanti kabar dari suaminya yang berangkat ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran. Telepon dan pesan yang sebelumnya rutin diterima kini tak kunjung berbalas. Perempuan berusia 38 tahun asal Kecamatan Bantarbolang, Pemalang, Jawa Tengah, itu mengaku kehilangan kontak dengan suaminya sejak Mei 2026.

Berdasarkan investigasi Okezone, suami AJ berangkat ke Rusia setelah menerima tawaran pekerjaan sebagai tentara bayaran. Namun, sejak komunikasi terputus, AJ belum mendapat kepastian mengenai keberadaan maupun kondisi suaminya. Ketidakpastian itu membuat AJ terus diliputi kecemasan.

Sebelum komunikasi terputus, keduanya hampir setiap hari bertukar kabar. Mereka masih sempat berkomunikasi ketika sang suami mengikuti latihan bahasa Rusia.

Namun, komunikasi mulai berubah setelah suaminya mendapat penempatan kerja. Saat itu, sang suami sempat meminta doa agar mendapatkan komandan yang baik. Dia juga beberapa kali mengirimkan foto dan video kepada keluarga.

Salah satu foto yang dikirim memperlihatkan suaminya berada di sebuah bunker. Di dalam bangunan bawah tanah tersebut terdapat tempat tidur yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara selama bertugas.

Setelah mengirimkan foto itu, komunikasi mereka perlahan terhenti tanpa penjelasan.

"Suami saya bilang, kalau tidak ada kabar lebih tujuh hari, tanyakan agen," ujar AJ kepada Okezone di rumahnya.