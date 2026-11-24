Pria di Depok Diiming-imingi USD 50 Ribu untuk Jadi Tentara Bayaran Rusia

DEPOK - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok menggagalkan permohonan paspor seorang pemohon berinisial DA, yang diduga berencana berangkat ke Rusia untuk bergabung sebagai tentara bayaran. DA dijanjikan imbalan sebesar USD 50 ribu serta kompensasi USD 167 ribu apabila tewas dalam pertempuran.

“Dalam percakapan Telegram yang ditemukan petugas, pihak yang menawarkan perekrutan tersebut menjanjikan sejumlah imbalan finansial yang cukup besar,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Irvan Triansyah, Selasa (24/11/2026).

“Pemohon ditawari pembayaran satu kali sebesar USD 50.000 serta gaji bulanan berkisar antara USD 3.000 hingga USD 6.000, bergantung pada pangkat dan masa kerja,” sambungnya.

Selain itu, kata Irvan, DA juga dijanjikan kompensasi sebesar USD 50.000 apabila mengalami cedera akibat pertempuran dan USD 167.000 apabila meninggal dunia.

Pihak perekrut juga menjanjikan bonus sebesar USD 100 untuk setiap orang yang berhasil diajak bergabung. Dalam percakapan yang sama, disebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan melalui kartu bank setelah pemohon tiba di Moskow.

"Pihak perekrut juga menjanjikan pendampingan pengurusan dokumen, kartu gaji, dan kartu SIM setibanya di Rusia. Lebih lanjut, dalam percakapan tersebut, pihak perekrut turut meyakinkan pemohon bahwa risiko kehilangan kewarganegaraan Indonesia sangat kecil selama keberangkatan dan kegiatan tersebut tidak diketahui pihak lain," ungkapnya.