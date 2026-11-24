Imigrasi Tangkap Dua WNA Ghana yang Overstay hingga 530 Hari

JAKARTA - Kantor Imigrasi Denpasar menangkap dua warga negara asing (WNA) asal Ghana yang telah melebihi batas waktu izin tinggal (overstay) hingga ratusan hari. Keduanya bahkan menunjukkan sikap tidak kooperatif saat menjalani pemeriksaan pada Jumat (20/11/2026).

Kedua WNA tersebut masing-masing berinisial PM (26) dan DOI (27). Mereka diketahui telah overstay selama 245 hari dan 530 hari.

Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, mengatakan pengungkapan kasus ini bermula saat petugas melakukan patroli sekitar pukul 16.00 WITA. Petugas menyisir sejumlah lokasi di wilayah Sidakarya, termasuk Jalan Tukad Balian dan Jalan Danau Tempe.

"Saat patroli berlangsung, petugas menemukan aktivitas sejumlah WNA yang dinilai mencurigakan. Petugas kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan mereka hingga mengarah ke sebuah tempat kos di Jalan Mertasari, Sidakarya, Denpasar Selatan," kata Haryo, Selasa (24/11/2026).

Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati kedua WNA tersebut telah overstay selama ratusan hari. Haryo mengungkapkan, keduanya sempat menunjukkan sikap kurang kooperatif terhadap petugas.

Meski demikian, petugas tetap membawa kedua WNA tersebut ke Kantor Imigrasi Denpasar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.