Dua WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Keberangkatan Dicegah di Surabaya

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencegah keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) tujuan Rusia di Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Keduanya dicegah karena diduga hendak bergabung dengan militer Rusia sebagai tentara bayaran.

"Kami kemarin baru melakukan pencegahan terhadap dua WNI yang terindikasi ingin berangkat ke Rusia. Itu di Juanda, di Surabaya," kata Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko kepada wartawan di Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2026).

"Jadi ada dua WNI berdasarkan intelijen kita, dan hasil wawancara kita ternyata terindikasi kuat ingin berangkat ke Rusia, menjadi tentara Rusia," sambungnya.

Selain melalui penelusuran langsung, petugas juga menemukan percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang semakin menguatkan dugaan bahwa keduanya hendak bergabung dengan militer Rusia.

Adapun, untuk mengelabui petugas bandara, calon tentara bayaran tersebut diduga tidak melakukan perjalanan langsung menuju Rusia. Mereka terlebih dahulu akan menuju negara lain sebelum melanjutkan perjalanan ke Rusia.

"Modusnya rata-rata mereka tidak langsung ke Rusia, mereka ke mana dulu, kemudian baru ke sana. Nah kan seperti itu," jelasnya.