Imigrasi Luncurkan Pasporia, Layanan Paspor Tetap Buka Meski Hari Libur

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meluncurkan program Pasporia (Paspor Ceria) untuk memudahkan masyarakat mengurus paspor pada hari libur. Peluncuran program tersebut berlangsung di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman-MH Thamrin, Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan program Pasporia sebenarnya telah berjalan selama tiga bulan. Program ini hadir untuk menjawab kendala masyarakat yang kesulitan mengurus paspor karena keterbatasan waktu maupun jarak menuju kantor imigrasi.

"Banyak sekali ya teman-teman kita yang bekerja itu kesulitan untuk kemudian mendapatkan layanan paspor karena harus minta izin dan lain sebagainya, begitu juga masalah tempat mungkin yang jauh dari kantor imigrasinya jauh dari tempat kediaman," kata Hendarsam kepada wartawan, Minggu (22/11/2026).

Melalui program Pasporia, petugas imigrasi akan membuka stan layanan paspor pada hari libur maupun saat berlangsungnya kegiatan yang mengundang keramaian masyarakat. Salah satunya di kawasan CFD Sudirman-MH Thamrin.

"Jadi Pasporia ini kita adakan satu di hari-hari libur, di tiap unit satuan kerja kita seluruh Indonesia di hari libur, kemudian itu di hari Minggu, nah contohnya di CFD nih, di CFD kita lakukan juga dan di event-event," jelasnya.