Ibunda Wafat, Eks Kakanim Jakpus Ronald Diizinkan Keluar Tahanan untuk Melayat

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memberikan izin kepada mantan Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Jakarta Pusat, Ronald Arman Abdullah, untuk keluar sementara dari tahanan. Izin tersebut diberikan agar Ronald dapat melayat sekaligus menyalatkan jenazah ibundanya yang meninggal dunia, pada Selasa (17/11/2026).

Permohonan izin tersebut disampaikan tim kuasa hukum Ronald menjelang sidang pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Ronald sendiri merupakan salah satu terdakwa dalam perkara tersebut.

Di hadapan majelis hakim, kuasa hukum menyampaikan bahwa ibunda Ronald meninggal dunia sekitar pukul 03.00 WIB. Pihaknya juga telah mengajukan permohonan izin keluar sementara melalui aplikasi e-Berpadu.

"Hari ini kami kembali bermohon kepada Majelis. Pada pukul tiga pagi tadi, ibu dari terdakwa meninggal dunia. Kami sudah mengajukan permohonan izin keluar sementara melalui e-Berpadu, dan berkas fisiknya akan kami serahkan di muka persidangan ini," ujar kuasa hukum Ronald.

Kuasa hukum kemudian memohon agar kliennya diberikan kesempatan untuk melihat, dan menyalatkan jenazah sang ibu untuk terakhir kalinya.

"Kami bermohon agar terdakwa diberi kesempatan untuk terakhir kalinya melihat dan menyalatkan ibunda tercinta," sambungnya.

Mendengar permohonan tersebut, Ketua Majelis Hakim Atep Sopandi mengabulkan izin keluar sementara bagi Ronald. Hakim juga menyatakan akan menerbitkan penetapan sebagai landasan hukum bagi terdakwa untuk meninggalkan tahanan sementara waktu.